Додон: У Стояногло большой потенциал, он сделает много хорошего для Молдовы (ВИДЕО)

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Игорь Додон считает, что за первый год деятельности Александра Стояногло в Генеральной прокуратуре произошли существенные изменения. Продвинулось и расследование многих резонансных дел – в частности, наконец появилась ясность, кто главные бенефициары “кражи века”, арестованы их имущество и активы. Об этом глава государства заявил в рамках передачи на общественном телеканале.

Додон также добавил, что за этот год не только не было новых политических дел, но и были закрытые старые, возбуждённые прежним режимом против неугодных деятелей. Прокуратура более не замешана в рейдерских атаках и не блокирует деятельность предпринимателей, как это было при Плахотнюке, добавил он.

– Ещё предстоит много работы, господину Стояногло досталась непростая задача. Но он – человек со стержнем. Не жалею, что год назад подписал указ о его назначении генпрокурором. Считаю, что у него большой потенциал, и он сделает много хорошего для РМ, – сказал Додон.

Напомним, вчера Александр Стояногло представил отчёт о деятельности на посту генерального прокурора за год. Он, в частности, отметил, что 2021-й станет решающим в расследовании “кражи века”, так как будет представлена развязка по всей схеме хищения денег.

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