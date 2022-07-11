Додон: У Санду и ПДС абсолютная власть в стране, вот только времена для граждан и для всей Молдовы – хуже некуда

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Прошёл всего год с тех пор, как Майя Санду и ПДС получили всю власть в стране, а людям уже не терпится, чтобы их правление закончилось. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Экс-президент отмечает, что партия “Действие и солидарность” оказалась самым лживым и некомпетентным политформированием за всю историю Молдовы. “Власть ПДС не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдове”, – констатирует политик.

С 2021 по 2022 годы партия “Действие и солидарность” не сделала ничего хорошего, не показала ни единого важного положительного достижения, которое люди почувствовали бы на себе через рост доходов или уровня жизни. Напротив, с каждым месяцем пребывания ПДС у власти ситуация всё больше деградирует, цены становятся всё выше, инфляция всё больше обесценивает зарплаты и пенсии, люди бегут из страны, сельское хозяйство и предпринимательство уничтожены, а закон такой же избирательный и позволяющий злоупотребления, как и во времена режима Плахотнюка, отмечает Игорь Додон.

– Не избиратели виноваты в том выборе, который они сделали на парламентских 11 июля 2021 года, а политики из списка ПДС и лично Майя Санду. Она обманула граждан, сказав им, что ей нужны парламент и правительство, чтобы сделать времена “хорошими”. Сегодня у Санду и ПДС абсолютная власть в стране, вот только времена для граждан и для всей Молдовы – хуже некуда. Сегодня у руля страны самое слабое руководство (парламентское большинство, правительство, президент) за всю современную историю Республики Молдова. И это руководство становится ещё более опасным, учитывая то, как легко им управляют внешние политические факторы, которые обременяют Молдову кредитами на сотни миллионов и хотят превратить территорию нашей страны в поле битвы НАТО против России. У власти в Молдове находится управляемый извне марионеточный режим, который хочет отказаться от нейтралитета и суверенитета страны. Этим безответственным и некомпетентным людям, руководимым из-за границы, править страной ещё 3 года. Ещё 3 года подорожаний, хаоса, бедности, злоупотреблений и издевательства над молдаванами. До окончательной ликвидации Молдовы. Уважаемые сограждане, вы готовы ещё 3 года терпеть то, как они делают нашу жизнь невыносимой, или мы консолидируемся и вместе решим, как спасать страну и общество? Власть ПДС не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдове, – отмечает он.

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