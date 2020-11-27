Додон: У Санду есть 4 сценария, но, думаю, она выберет худший в этой ситуации (ВИДЕО)

Сразу после вступления в должность избранный президент должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране, уверен Игорь Додон. В рамках очередного выпуска своего видеоблога он озвучил несколько сценариев для нового главы государства.

– Первый – сотрудничество с нынешним правительством и нынешним руководством парламента – долгосрочное или краткосрочное. Президент должен встретиться с премьер-министром, спикером и решить, как быть дальше. Если они решат сохранить этот парламент и эту власть, без проблем. Думаю, этот сценарий маловероятен, но я беру его в расчет.

Второй – инициируется отставка правительства. У ПДС и ППДП 26 или 27 депутатов. Они могут вместе выдвинуть вотум недоверия. Им не останется ничего другого, кроме как попытаться найти нужное число голосов, чтобы отправить кабинет министров в отставку.

Третий – срочно начать консультации с парламентскими фракциями, чтобы либо назначить новое правительство после отставки этого, то есть, создается новое парламентское большинство, либо обсудить роспуск парламента и назначение досрочных выборов.

Четвертый сценарий, по моему мнению, самый плохой, – если новый президент попытается выставить себя жертвой. Не станет требовать отставки правительства и не инициирует ее в парламенте, а попытается убедить граждан в том, что она хорошая, а кто-то – нет. Это худший сценарий, потому что тогда начнутся блокирование деятельности учреждений и нестабильность.

Надеюсь ошибиться, но, к сожалению, судя по заявлениям новоизбранного президента, она хочет пойти по четвертому сценарию. Когда год назад я попытался дать ей как премьеру совет, она мне напомнила, что в парламентской республике это нельзя делать. А теперь намерена поступать так же – правительство на ковер и так далее. Так республика же парламентская! Проявляйте тот же подход! И если люди вас выбрали, возьмите на себя ответственность, свергните это правительство, сформируйте новое, возьмите на себя ответственность за пандемию, бюджет и так далее.