Додон: У пожилых людей украли 16% из пенсий. На танки и повышение зарплат министров деньги нашли, а на пенсионеров – нет. Где совесть?! (ВИДЕО)

Додон: У пожилых людей украли 16% из пенсий. На танки и повышение зарплат министров деньги нашли, а на пенсионеров – нет. Где совесть?! (ВИДЕО)

Пятый президент Молдовы возмущён тем, что в этом году пенсии будут проиндексированы всего на 14%, а не на всю величину инфляции. В рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон заявил, что 16% из пенсий у пожилых людей просто украли. 

– На танки есть, на армию есть, на повышение зарплат министров есть, а на пенсионеров денег нет? Где совесть?! Плюс 8 тысяч леев министрам, 15 новых должностей в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, непонятно для чего созданных…Приоритеты должны быть другими. Надо думать о людях, о том, как помочь им выжить, – заявил Игорь Додон. 

Стоит отметить, что ранее Наталья Гаврилица заявила, что индексация пенсий на 14% – это то, что государство может себе позволить в этом году, так как есть и другие категории населения, которым тоже нужна поддержка.

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