Додон: У нас есть информация о том, что в европейских странах был организован подвоз избирателей

Додон: У нас есть информация о том, что в европейских странах был организован подвоз избирателей

Массовое участие диаспоры в первом туре президентских выборов стало сюрпризом, однако есть информация о том, что это было далеко не случайностью. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи “Acces direct” на “НТВ Молдова”. 

– У нас всё больше сигналов о том, что там был организован транспорт, автобусы, которые привозили людей на участки. Те, кто сейчас говорят о Приднестровье, пусть сначала посмотрят в свой “огород”, – сказал он. 

Напомним, что на первое место в первом туре выборов Майю Санду вывела диаспора, тогда как внутри страны победил Игорь Додон.

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