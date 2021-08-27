Додон: У Молдовы было славное прошлое, у Молдовы есть и будущее!

Председатель ПСРМ выступил с посланием к гражданам по случаю Дня независимости.

Ниже публикуем его текст от первого лица без сокращений.

Вот мы и подошли к красивому юбилею – 30-летию независимости Республики Молдова.

Эти три десятилетия значили очень много в жизни человека, в жизни каждого из нас. За этот период молдавское общество стало политически зрелым, прошло через важные преобразования, мы вместе со всеми накопили воспоминания, горести и радости.

За эти три десятилетия было всё: мы стали частью мировой семьи государств, потеряли близких людей, создали семьи, завели детей, вырастили новые поколения, жили надеждами, переживали и взлёты, и падения. Но всё то, через что мы прошли, было и остается связанным с Республикой Молдова. Вот почему мы все, где бы мы ни находились, должны сохранять самые прекрасные чувства к этой земле и к людям, чьими сыновьями и дочерьми мы являемся.

Уважаемые сограждане!

Молдова – наша Родина, единственная Родина. Молдова – колыбель нашей нации, домашний очаг молдавского народа. И в этот праздник моё желание, моя просьба к каждому из вас – не терять надежду, не отказываться от своей страны, не прекращать жить, работать и мечтать о лучшем будущем в Молдове и для Молдовы.

Я всегда говорил и буду говорить: у Молдовы было славное прошлое, у Молдовы есть и будущее. Важно защищать и любить её.

С праздником, мои дорогие!