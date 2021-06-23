Додон: У Молдовы было славное прошлое, у Молдовы есть и будущее. Нам важно её защищать и любить!

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Председатель Партии социалистов выступил с обращением по случаю Дня суверенитета Республики Молдова.

Приводим текст заявления без сокращений.

Суверенитет Республики Молдова является естественным и необходимым условием существования государственности Молдовы. Это заявление содержится в преамбуле Декларации о суверенитете, принятой законодательным органом 31 год назад, 23 июня 1990 года. В то время, в 1990 году, нашу страну еще называли Советской Социалистической Республикой Молдова, а формулировка декларации была очень демократичной и патриотичной. Законодатели, стоявшие у истоков современной Молдовы, передали нам призыв уважать нижеследующий принцип государственности и суверенитета:

«Никакая часть народа, никакая группа граждан, никакая политическая партия или общественная организация, никакое другое формирование, никакое частное лицо не может взять на себя право осуществлять суверенитет».

Какие выводы мы делаем из Декларации? Что никто по отдельности, особенно высокопоставленные лица или представители любой социальной или политической группы, независимо от того, насколько они влиятельны в данный момент, не может претендовать на то, чтобы представлять страну и волю всего народа. Кроме того, никто и никогда не имеет и не будет иметь права ставить под сомнение суверенитет, целостность и независимость Республики Молдова. Наше государство не может быть уступлено ни в какой форме, оно не может быть территориально подчинено или аннексировано, идентичность народа не подлежит изменению, а измена государству в иностранных интересах, как и добровольное принятие иностранного контроля, является преступлением против народа.

Уважаемые сограждане! За эти три десятилетия мы все убедились в том, что сохранить и построить страну совсем не просто. Мы убедились, насколько сложно построить с нуля демократическое и правовое государство, в котором каждый может чувствовать себя комфортно и радоваться достойной жизни. С 1990 года молдавское общество пережило слишком много сложных периодов, важных и не всегда продуманных изменений, и, к сожалению, мы прошли через множество неудачных социальных и экономических экспериментов. Мы получили суверенитет, но у нас не было эффективного рецепта управления страной. Поэтому радость от независимости всегда сопровождалась горечью от трудностей. А у некоторых советников из-за рубежа были свои планы в отношении нашей страны, в соответствии с их интересами, а не интересами молдаван.

За эти три с лишним десятилетия жизнь каждого из нас в корне изменилась, выросли новые поколения, и десятки тысяч людей не смогли приспособиться к жизни в новых условиях дикого капитализма или безответственного и расточительного либерализма. Но я считаю и твердо убежден: пережитые нами трудности не должны нас расстраивать. Мы только в начале пути, и я надеюсь, что уроки трех десятилетий помогут нам впредь избегать больших ошибок.

Давайте вспомним, что в мире всего около 200 государств, а тысячи и тысячи народов и этносов лишены государственности, лишены территории, которой они должны суверенно владеть. Так что, дорогие молдаване, в этом отношении нам оказана большая честь. Давайте радоваться тому, что у молдавского народа есть собственное государство, родина, страна – Республика Молдова, и, несмотря на все постигшие нас беды, давайте дорожить суверенитетом и быть сильными в защите нашей государственности. Я всегда говорил и буду говорить, что мое желание, моя просьба к каждому из вас – не сдаваться, не отказываться от своей страны, не прекращать жить, работать и мечтать о лучшем будущем в Молдове и для Молдовы. Наша республика еще молода, и наступят те времена, когда мы сможем ею гордиться всей душой, нам будет что оставить в наследство нашим детям и внукам. У Молдовы было славное прошлое, у Молдовы есть и будущее. Нам важно её защищать и любить. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.