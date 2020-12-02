Додон: У молдаван всегда было желание восстановить свою независимость, обеспечить свою государственность и управлять своей территорией

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2 декабря 1917 года имеет особое значение в истории молдавской государственности. Сегодня исполняется 103 года со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в то время, в революционных условиях 1917 года, широкие массы населения Бессарабии выступали за возрождение молдавской государственности и национальное самоопределение. По инициативе молдавских солдат, крестьян, рабочих, духовенства, политических партий и общественных организаций 2 декабря 1917 года в Кишиневе была провозглашена Молдавская Демократическая Республика.

Молодое молдавское государство имело временный парламент, правительство, законодательство, армию, проект Конституции, проводило собственную внешнюю политику. В 1917-1918 годах руководство Молдавской Демократической Республики вело переговоры с другими странами о признании ее государственной независимости.

– Провозглашение Молдавской Демократической Республики – событие большого символического значения, которое напоминает нам о том, что у молдаван всегда было желание восстановить свою независимость, обеспечить свою государственность и управлять своей территорией. Я рад, что именно во время моего пребывания в должности мы смогли организовать 2 декабря 2017 года под эгидой Президента Республики Молдова праздничное мероприятие, приуроченное к 100-летию провозглашения Молдавской Демократической Республики. Поздравляю вас, дорогие сограждане! С праздником, Республика Молдова! – подчеркнул он.

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