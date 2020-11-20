Додон: У меня не было, нет и не будет гражданства другой страны! (ВИДЕО)

Додон: У меня не было, нет и не будет гражданства другой страны! (ВИДЕО)

Глава государства по-прежнему считает, что необходимо запретить на законодательном уровне руководителям страны обладать другим гражданством. Об этом он заявил в рамках нового выпуска “Президент Игорь Додон отвечает”. 

 – У меня нет гражданства другой страны – не было, нет и не будет. Я не критикую граждан, у которых есть другое гражданство, но считаю, что президент страны должен иметь только одно гражданство – РМ. У нас есть такие ограничения, законы, например, в СИБ-е. Там ограничения: граждане других стран не могут становиться сотрудниками Службы информации и безопасности. Думаю, это правильно, нужно ввести такие ограничения и принять специальный закон, который регламентирует, к примеру, выборы президента Молдовы. Мы выступим с такой инициативой, – сказал он. 

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