Додон: У Филипа и Канду “медовый месяц”

Додон: У Филипа и Канду “медовый месяц”

Лидеры Демократической партии и партии “Про-Молдова” координируют свои действия в парламенте. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон.  

– Я помню, что говорил лидер ДПМ об Андриане Канду в апреле-июле. Вижу, что теперь у них настал “медовый месяц”. Они координируют свои действия – на заседании Постоянного бюро парламента, например, – сказал Додон. 

Глава государства также категорически опроверг существование коалиции между ПСРМ и партией “Шор”.

– А когда депутаты Санду и Нэстасе голосовали вместе с депутатами Шора, Канду и остальными за отставку правительства Кику, у них тоже была коалиция? Никаких коалиций у нас нет и быть не может, – подчеркнул он. 

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