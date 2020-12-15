Додон: У Филипа и Канду “медовый месяц”

0

Лидеры Демократической партии и партии “Про-Молдова” координируют свои действия в парламенте. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон.

– Я помню, что говорил лидер ДПМ об Андриане Канду в апреле-июле. Вижу, что теперь у них настал “медовый месяц”. Они координируют свои действия – на заседании Постоянного бюро парламента, например, – сказал Додон.

Глава государства также категорически опроверг существование коалиции между ПСРМ и партией “Шор”.

– А когда депутаты Санду и Нэстасе голосовали вместе с депутатами Шора, Канду и остальными за отставку правительства Кику, у них тоже была коалиция? Никаких коалиций у нас нет и быть не может, – подчеркнул он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.