Додон: У Блока коммунистов и социалистов – самая профессиональная, опытная и подготовленная команда (ВИДЕО)

Додон: У Блока коммунистов и социалистов – самая профессиональная, опытная и подготовленная команда (ВИДЕО)

Она сможет решить проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане. Об этом на презентации программы, с которой блок идёт на выборы, заявил Игорь Додон. 

– К сожалению, в последние годы много социальных и экономических проблем. Растёт бедность, закрываются школы, ликвидируются сёла. Единственное решение – чтобы после выборов 11 июля к власти пришла такая команда, которая сможет решить проблемы людей, – сказал он. 

Додон также отметил, что программа, с которой Блок коммунистов и социалистов идёт на выборы, состоит из 6 разделов. Представители партий хотят услышать пожелания граждан относительно этого документа и готовы внести их в окончательный вариант платформы.

– Мы доказали, что можем справиться с любыми вызовами, и будем делать это и далее! – заверил Додон. 

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