Додон: Твёрдо намерен провести серьёзную оценку всех судей и прокуроров (ВИДЕО)

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Для искоренения коррупции необходимо провести реформу юстиции и оценку всех судей и прокуроров. В этом уверен Игорь Додон.

– Кто-то скажет, что всё начинается с депутатов, министров, мэров – нет, начинается всё с судебной системы. Не хочу, чтобы думали, что все судьи – коррумпированные. Нет. Но нужно поддержать честных и дать им возможность работать. Думаю, сразу после выборов, в первой половине следующего года, мы эту серьезную «чистку» судебной системы и прокуратуры обязаны сделать. Буду делать всё, что в моих силах, – сказал он.

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