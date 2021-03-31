Додон: Турцию держат в “предбаннике” ЕС уже десятки лет. А нас даже в “предбанник” не пустили (ВИДЕО)

0

Никто, кроме нас самих, порядок в стране не наведёт. Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках интервью для “Спутник Молдова”.

– Турцию держат в “предбаннике” Европейского союза уже десятки лет, а нас даже в “предбанник” не пустили. Пока мы не наведём порядок в стране, люди всегда будут думать, что “дядя из-за бугра” решит наши проблемы. Но никто, кроме нас самих, это не сделает, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.