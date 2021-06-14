Додон: Традиционная семья должна оставаться образцом для подражания (ВИДЕО)

Додон: Традиционная семья должна оставаться образцом для подражания (ВИДЕО)

Избирательный блок коммунистов и социалистов объявил сегодня о запуске Недели семьи, цель которой – продвижение традиционных ценностей нашего народа. Команда Блока коммунистов и социалистов выступает за то, чтобы традиционная семья оставалась образцом для подражания, а стремление заключить брак, завести детей и желание проводить с ними как можно больше времени должны стать социальной нормой, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.  

Он подчеркнул, что в течение этой недели по всей Республике Молдова пройдёт ряд мероприятий. Так, будет организован конкурс самых успешных семейных фотографий нескольких поколений. Во всех населённых пунктах страны  почётными грамотами наградят многодетные семьи и супругов-долгожителей. 19 июня в нескольких районах, а также в Бельцах и Кишинёве пройдет марш в поддержку традиционной семьи, а 20 июня в Кишинёве, Бельцах, Комрате и Кагуле состоится детский фестиваль с различными конкурсами, концертами и многими другими сюрпризами для детей.
– Мы призываем семьи с детьми, молодые семьи и всех желающих принять участие в этих прекрасных мероприятиях, продвигать истинные ценности нашей нации, а не те, которые навязываются извне и неуместны для нас, – отметил Игорь Додон. 

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