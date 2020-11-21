Додон: Только вместе мы сможем сделать Молдову процветающей!

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В продолжение поездки на юг страны Игорь Додон отправился в Гагаузскую автономию, где провел несколько встреч с жителями Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата. В Гагаузии во втором туре президентских выборов он получил самый высокий результат – 94,59% или 64 495 голосов.

Додон искренне поблагодарил жителей автономии за поддержку, заверив их, что его команда и дальше будет работать на благо граждан и для экономического развития населенных пунктов страны.

⁃ Только совместными усилиями, вместе с народом мы сможем сделать Республику Молдова процветающей! – подчеркнул он.

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