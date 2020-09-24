Додон: Только с верой в душе преодолеем все препятствия! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Только с верой в душе преодолеем все препятствия! (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон встретился с Епископом Бельцким и Фалештским Маркелом. Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся деятельности Епархии в условиях пандемии и поддержки Православной церкви в нашей стране. 

– Буду и далее отстаивать и продвигать традиции и православную веру – фундамент молдавской государственности. Только с верой в душе мы преодолеем все препятствия! – отметил президент на своей странице в соцсети. 
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