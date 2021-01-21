Додон: Только консолидировав усилия, мы сможем решить существующие проблемы и обеспечить достойную жизнь в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Только консолидировав усилия, мы сможем решить существующие проблемы и обеспечить достойную жизнь в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон встретился с руководителями территориальных организаций Партии социалистов в северных регионах страны: 11 районов и город Бельцы. Участники беседы говорили о результатах президентских выборов, политической ситуации в стране, а также наметили задачи на нынешний год. 

– Были едины во мнении о том, что большинство наших граждан полностью доверяют Партии социалистов Республики Молдова, и лишь путем консолидации усилий мы сможем решить существующие проблемы и обеспечить достойную жизнь в Молдове, – подчеркнул Додон на своей странице в соцсети. 
Стоит отметить, что на севере выдвиженцы партии возглавляют восемь районов.

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