Додон: Только консолидировав усилия, мы сможем решить существующие проблемы и обеспечить достойную жизнь в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

– Были едины во мнении о том, что большинство наших граждан полностью доверяют Партии социалистов Республики Молдова, и лишь путем консолидации усилий мы сможем решить существующие проблемы и обеспечить достойную жизнь в Молдове, – подчеркнул Додон на своей странице в соцсети.