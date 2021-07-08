Додон: Только команда Блока коммунистов и социалистов добьётся экономического и социального восстановления Молдовы! (ФОТО, ВИДЕО)

– Жители Дрокии согласны с тем, что 2001-2009 годы, когда страной управляла наша команда, были лучшими для Молдовы, поэтому сейчас нужно поддержать Блок коммунистов и социалистов, чтобы профессионалы могли изменить ситуацию в стране к лучшему и не допустить хаоса, спровоцированного правыми партиями. Кроме того, люди поблагодарили нас за проекты, реализованные в районе при поддержке парламентской фракции ПСРМ, такие как реконструкция педиатрического отделения районной больницы Дрокии, ремонт гимназий и детских садов в районе, восстановление дорог и другие проекты. Мы подчеркнули, что по-прежнему планируем крупные инвестиции в инфраструктуру: дороги, водопровод и канализацию, уличное освещение и т.д. Подчеркнул, что только с командой Блока коммунистов и социалистов мы добьемся экономического и социального восстановления Молдовы, обеспечим людям достойную жизнь, сохраним страну и будем продвигать интересы только нашего государства, а не других стран, для которых Молдова является лишь фигурой в геополитической игре, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.