Додон: Точка кипения народа будет осенью. Эпоха Санду закончится точно так же, как Плахотнюка (ВИДЕО)

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Выводить народ на протесты должны партии и лидеры, однако для этого всем нужно объединить усилия, а сами акции должны быть с ясными и чёткими целями. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.

– Кто сейчас против этой власти – социалисты и коммунисты против, примар Кишинёва, Кику. Можно всех объединить. Нужно всем вместе идти против этой власти. Потому что проблема Молдовы сейчас – эта власть, этот президент, эта партия. И если эту проблему не решить и оставить ещё на 3 года, от Молдовы ничего не останется. Главная опасность – внутри страны. Это действующая власть, которая пляшет под дудку западных кураторов, – отметил он.

Додон предсказывает, что пик народного гнева придётся на осень. Тариф на газ, отмечает он, к этому времени может достигнуть 25-30 леев, а компенсаций не будет.

– С нынешними ребятами не будет всё хорошо, нас ждет очень сложная пора, очень сложный период. Пик этих сложностей будет осенью и следующей зимой. Может быть такая ситуация, что просто люди сами взорвутся. Я прогнозирую к осени. Представьте, что тариф на газ, к примеру, 25-30 леев. И никаких компенсаций нет. Почему-то кто-то думает, что Запад возьмет и будет компенсировать нам этот тариф на газ. Они сами себе компенсировать не могут. Смотрите, как взлетели цены в Германии и других странах. Думаю, что точка кипения будет осенью, “идеальный шторм”, – считает он.

При этом Додон отмечает, что следующий отопительный сезон может стать “фатальным” для многих. Нужны срочные переговоры с Россией по газу, констатирует политик, и призывает власть остановиться и повернуться лицом к людям, пока не поздно.

– Эпоха Санду закончится так же, как закончилась эпоха Плахотнюка. Эйнштейн говорил: “Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат”. Они делают то же самое, и получат тот же результат. Пока не поздно – остановитесь. Никто не вечен, – подытожил Игорь Додон.

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