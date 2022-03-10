Додон: То, что происходит в Украине, должно быть уроком для нас (ВИДЕО)

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То, что происходит в Украине, должно быть уроком для нас. Власти Молдовы должны понять, что путём диалога нужно найти решение для воссоединения нашей страны на основе нейтралитета. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорил Игорь Додон.

– События в регионе могут создать предпосылки для скорейшего решения этого вопроса. Я не думаю, что кто-то заинтересован в том, чтобы «оторвать» Приднестровье от РМ. Я думаю, что, наоборот, в интересах всех, чтобы мы были целостной страной и смогли как можно скорее обеспечить реинтеграцию РМ. Принятие парламентом Закона “О постоянном нейтралитете” стало бы хорошим сигналом для всех – и для Приднестровья, и для Запада, и для Востока, – считает Додон.

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