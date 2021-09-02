Додон: Тестирование учителей на коронавирус должно оплачивать государство (ВИДЕО)

Додон: Тестирование учителей на коронавирус должно оплачивать государство (ВИДЕО)

Решение обязать учителей тестироваться на коронавирус за свой счёт каждые две недели – серьёзная ошибка власти. Этого нельзя допустить, считает председатель ПСРМ Игорь Додон. В программе «Интервью недели» на общественном телеканале Гагаузии GRT он выразил уверенность в том, что суд аннулирует скандальное постановление – накануне социалисты обжаловали его. 

– Нельзя заставлять людей вакцинироваться. Вакцинация должна быть добровольной, а если это бюджетные работники с повышенным уровнем риска – тесты должны быть за счёт государства, как во многих странах. Это нужно обеспечить, – сказал он. 

Ранее стало известно, что ПСРМ обжаловала в суде решение о тестировании учителей на коронавирус за их счёт.

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