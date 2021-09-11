Додон: Теракты 11 сентября стали вызовом всему человечеству. Такое не должно повториться!

Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. 11 сентября 2001 года весь мир с ужасом смотрел видеокадры из Соединенных Штатов и не верил своим глазам. Никогда прежде человечество не сталкивалось со столь масштабным террористическим актом, да еще в крупнейшем городе США.