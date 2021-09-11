Додон: Теракты 11 сентября стали вызовом всему человечеству. Такое не должно повториться!

Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. 11 сентября 2001 года весь мир с ужасом смотрел видеокадры из Соединенных Штатов и не верил своим глазам. Никогда прежде человечество не сталкивалось со столь масштабным террористическим актом, да еще в крупнейшем городе США.
В результате захвата самолетов и обрушения зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке погибли почти 3000 человек. Эта трагедия коснулась и Молдовы. Так, под завалами Южной башни погиб знаменитый архитектор, уроженец Кишинёва Аркадий Зальцман, один из создателей Президентского дворца в нашей столице.
– Теракты 11 сентября стали вызовом всему человечеству, и мы всегда осуждали и будем впредь осуждать любые посягательства международного терроризма на безопасность государств и жизни людей. Светлая память всем невинным жертвам терактов! Такое не должно повториться! – отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии