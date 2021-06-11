Додон: Тех, кто блокировал голосование в Приднестровье, нужно посадить. Жители Левобережья – тоже наши граждане! (ВИДЕО)

Вопрос избирательных участков должна решить Центральная избирательная комиссия, однако их должно быть достаточно, чтобы принять всех желающих проголосовать на парламентских выборах 11 июля. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. В то же время он отметил, что выступает категорически против закрытия избирательных участков в Приднестровье, добавив, что это тоже наши граждане, и они имеют право участвовать в выборах.

– На западе, в Европейском союзе, в других странах находятся в общем около 400 тысяч граждан. Кто-то говорит 300 тысяч, кто-то – 450, то есть около 400 тысяч граждан с правом голоса. И из этих 400 тысяч проголосовали больше 250 тысяч, то есть больше 50%. На другой стороне, в России, тоже находятся больше 400 тысяч граждан, но проголосовали только 12 тысяч. В Приднестровье 200 тысяч граждан с правом голоса, а проголосовали только 30 тысяч. Если взять пропорции, то на западе проголосовали 250 тысяч из 400, а на другой стороне из 600 тысяч проголосовали только 45-50 тысяч. И где справедливость? – сказал он.

Додон подчеркнул: нужно обеспечить возможности реализовать своё право голоса в равной степени и на западе, и в Приднестровье, и в России.

– Были призывы запретить голосовать жителям Приднестровья. Но разве они не граждане Республики Молдова? В прошлом году вы их выставили сепаратистами, пытались блокировать их право голоса. Я остаюсь на прежней позиции – нужно возбудить уголовные дела и отправить в тюрьму тех, кто блокировал в прошлом году. Это неправильно. Так что я считаю, что нужно дать право голоса всем. Я категорически против закрытия избирательных участков, к примеру, для Приднестровья. Они наши граждане, у них должна быть возможность проголосовать, – подытожил он.

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