Додон: Тарифы на газ и на электроэнергию могут снизиться по меньшей мере на 10% (ВИДЕО)

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Глава государства считает, что это должно произойти в сентябре, до начала отопительного сезона. Заявление было сделано в рамках программы на общественном телеканале.

Игорь Додон рассказал о том, что созданы реальные предпосылки для снижения тарифов, и отметил, что это необходимо.

– Люди должны почувствовать это в счетах, – сказал он.

Окончательное решение по этому поводу предстоит принять НАРЭ.

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