Додон: Тарифы на газ и на электроэнергию могут снизиться по меньшей мере на 10% (ВИДЕО)

Глава государства считает, что это должно произойти в сентябре, до начала отопительного сезона. Заявление было сделано в рамках программы на общественном телеканале.
Игорь Додон рассказал о том, что созданы реальные предпосылки для снижения тарифов, и отметил, что это необходимо.
– Люди должны почувствовать это в счетах, – сказал он.
Окончательное решение по этому поводу предстоит принять НАРЭ.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии