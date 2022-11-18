Додон: Тариф на свет достигнет 10 леев. Без дешёвых энергоресурсов РМ не выживет (ВИДЕО)

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К концу месяца тариф на электроэнергию в Молдове могут повысить до 8-10 леев, считает экс-президент страны Игорь Додон. Он отмечает, что без дешёвых энергоресурсов наша страна не выживет, а они есть не в Европе, а в России.

– Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, мы получали бы весь объём газа, электроэнергию от Кучургана. Да, тариф на неё был бы уже не как во времена Додона – 1,60-1,80 – но и не 5 леев. А к концу месяца он достигнет 8-10 леев. Это катастрофа для всех…Молдова не выживет без дешёвых энергоресурсов, а в Румынии, в Европе их нет. Они есть в России. О какой экономике, о каком сельском хозяйстве может идти речь с такими ценами на энергоресурсы, как сейчас? Поэтому единственное решение – быть в хороших отношениях и с Европой, и с Россией. Мы, молдаване, должны быть хозяевами у себя дома и дружить со всеми, – сказал он.

Додон также отметил, что если бы у власти сейчас был он и социалисты, стоимость тысячи кубометров газа для Молдовы не превышала бы 300 долларов, а это значит, что тариф на газ для конечных потребителей составлял бы 6-7 леев. Он также опроверг заявления представителей ПДС о том, что дешёвое голубое топливо Молдова получила бы только в том случае, если бы заняла сторону России в конфликте с Украиной.

Кроме того, Додон назвал обманом декларации властей о том, что “весной станет легче”.

– Мы это уже слышали, и это оказалось ложью. Нет у ПДС способностей сделать жизнь молдаван легче, к сожалению, – подытожил экс-президент.

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