Додон: Тариф на электроэнергию может достигнуть 8-10 леев (ВИДЕО)

Додон: Тариф на электроэнергию может достигнуть 8-10 леев (ВИДЕО)

Из-за некомпетентности, непрофессионализма и высокомерия Майи Санду и её правительства тариф на электроэнергию снова вырастет, отмечает экс-президент страны Игорь Додон. Он считает, что в течение нескольких недель стоимость света для конечного потребителя может достигнуть 8-10 леев.

Цена может утроиться по сравнению с нынешней стоимостью или стать в 6 раз больше, чем была год назад. Что в этой ситуации будут делать простые люди? Выйдут на улицу бороться с этим режимом. Другого варианта нет, – отмечает Додон.

Напомним, что сегодня НАРЭ вновь увеличит тариф на электроэнергию.

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