Додон – студентам: Наша страна нуждается в вас!

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Сегодня во всём мире отмечается Международный день студентов. Это особый праздник, символизирующий молодость, отвагу, альтруизм и уверенность в себе. Независимо от исторического периода, студент представляет и всегда представлял будущее, динамичный и сильный голос в поддержку лучшего общества, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.

– В этот прекрасный день сердечно поздравляю всех, кто когда-то был студентом, и тех, кто ещё учится, ведь именно в студенческие годы вы заводите своих лучших друзей, познаете настоящую любовь, у вас есть время мечтать, открывать новые горизонты, жить полной жизнью. Сегодняшние времена полны вызовов. Желаю вам воспользоваться возможностями, которые предлагает вам жизнь, быть амбициозными, смелыми, полными идей и желаний. Не падайте духом из-за неудач, но найдите решения для их преодоления, которые в результате обеспечат вам успех в жизни, – подчеркнул он.

Додон также добавил, обращаясь к студентам, что “наша страна нуждается в вас, и мы рассчитываем на ваше участие и вклад в создание процветающего будущего для Молдовы”.

– Вы настоящая сила, и ваше мнение очень ценно! Здоровья, мужества, удачи и множества прекрасных свершений! – написал он.

Примечательно, что для председателя ПСРМ этот праздник имеет двойной смысл, потому что в этот день родился его старший сын Влад, который в этом году стал студентом двух престижных вузов – Казанского государственного университета и университета в Китае, где из-за пандемии занятия проходят онлайн.

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