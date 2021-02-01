Додон: Страна, которая стремится к процветанию и стабильности, должна иметь эффективную местную власть

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Игорь Додон поздравил всех представителей органов местного публичного управления в Республике Молдова с Днём местного самоуправления и работников местной публичной администрации. Председатель ПСРМ отметил, что страна, которая стремится к процветанию и стабильности, должна также иметь эффективную местную власть.

Дисциплина и компетентность, надежность и своевременность, организованность и подотчетность должностных лиц местного публичного управления должны способствовать обеспечению эффективного диалога между гражданами и властями.

– В непрерывном процессе построения эффективного, прозрачного и ориентированного на граждан государственного управления именно вы всегда готовы осуществить конкретные действия с прямым и немедленным результатом, чтобы поддержать каждого человека. Я убеждён, что в будущем ваша активность и настойчивость распространятся на качество жизни во всей ее сложности с социальной и экономической точки зрения. Населенные пункты в сельской местности в целом имеют мало возможностей для проявления гражданского подхода. Таким образом важно, чтобы местные органы власти в сельской местности получали поддержку, были заинтересованы и получали стимул, чтобы развивать свои навыки, способности, возможности, углублять свои знания в области гражданской ответственности и надлежащего управления, – подытожил Игорь Додон.

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