Додон – сторонникам: Я всегда буду рядом с вами. Победа будет за нами! (ВИДЕО)

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“Будьте уверены, что мы сделаем всё возможное, чтобы ваши интересы и интересы всей страны не пострадали!”. Игорь Додон выступил с обращением к своим сторонникам, в котором ещё раз подчеркнул, что останется рядом с ними и будет продолжать борьбу ради их благосостояния.

– Да, может, не все понимают некоторые наши шаги на данном этапе, но невозможно раскрыть всё, что последует, – это было бы неправильно. Мы знаем, как будем действовать, в зависимости от того, как себя будут вести наши оппоненты. Но вы можете быть уверены в том, что я всегда буду рядом с вами. Всегда! И буду защищать все наши ценности, за которые мы всегда боролись – государственность, дружба с Россией и не только, православная вера. Я буду с вами, победа будет за нами! Нас намного больше, чем наших оппонентов. Да, у них сейчас есть эйфория – она пройдёт, мы через это уже проходили. Мы вместе, и, поверьте, всё будет хорошо! – сказал он.

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