Додон: Стояногло задержали по указанию проевропейских властей. Вчера вечером он собирался обнародовать новые данные

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Власти Молдовы задержали генерального прокурора Александра Стояногло за его обвинения в адрес западных дипломатов, которых он уличил во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС лидер Партии социалистов Игорь Додон.

– По нашей информации, Стояногло по указанию проевропейских властей допросили и задержали. Настоящей причиной этого стали представленные им факты вмешательства западных дипломатов во внутренние дела нашей страны. Он хотел обнародовать вечером новые данные на специальной пресс-конференции, но власти, которые боятся этих разоблачений, пошли на незаконные меры для его увольнения. Это их политическая ошибка, которая продемонстрировала, что они в большом отчаянии, – сказал Додон.

Ранее председатель ПСРМ назвал произошедшее “началом конца ПДС”.

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