Додон: Спрос огромный. Уверен, что предоставленная РМ партия “Спутника” “уйдёт” за неделю (ВИДЕО)

Додон: Спрос огромный. Уверен, что предоставленная РМ партия “Спутника” “уйдёт” за неделю (ВИДЕО)

Поставка в Молдову российской вакцины от коронавируса – очень важная помощь для граждан нашей страны. Расходы на транспортировку и первой, и второй партий полностью взяла на себя Российская Федерация, отметил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Он выразил уверенность в том, что вся партия “Спутника” будет израсходована в Молдове за неделю, так как спрос на прививку высокий – большинство граждан хотят вакцинироваться именно ею.

– Мы знаем, что очень большой спрос на эту вакцину, что сейчас все мощности работают на внутренний рынок и на помощь другим странам, где очень серьёзные очаги – например, Индии. Но мы очень просим, даже исходя из этих сложных вопросов, чтобы мы получили как можно быстрее ещё 700 тысяч доз вакцины, которые мы готовы закупить за счёт госбюджета. Я думаю, что до конца следующей недели вся предоставленная сейчас партия “уйдёт”, – сказал он. 

Додон в очередной раз поблагодарил руководство России за оказанную нашей стране помощь, отметив, что “друг познаётся в беде”. Он также призвал граждан вакцинироваться “Спутником”.

– Моя очередь ещё не пришла, но когда придёт, я обязательно вакцинируюсь – только “Спутником”, – добавил лидер ПСРМ. 

Напомним, на данный момент в Молдову поступили 142 тысячи доз “Спутника” из 182 обещанных. Еще 40 тысяч прибудут в ближайшее время. Решение предоставить нашей стране вакцину принял Владимир Путин в ответ на обращения Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

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