Додон: Список блока ПСРМ-ПКРМ возглавит Воронин (ВИДЕО)

Додон: Список блока ПСРМ-ПКРМ возглавит Воронин (ВИДЕО)

Председатель Партии коммунистов, экс-президент страны Владимир Воронин возглавит список предвыборного блока ПКРМ и ПСРМ. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на частном телеканале.  

– Родители, бабушки и дедушки всегда учили меня, что нужно уступать тому, кто старше и опытнее. Я считаю, что Владимир Николаевич гораздо более опытный, чем я. Да, мне 46 лет, у меня был мандат президента. У него их два, у него огромный опыт. Я считаю его лучшим президентом в современной истории страны. Мы обсуждали это, и да, Владимир Воронин возглавит список блока. Я считаю, что это правильно, – сказал Додон. 

Председатель ПСРМ также отметил, что о должностях речи в переговорах не было и быть не может.

– Мы говорили только о том, что нужно сделать всё для того, чтобы спасти страну, – добавил он. 

Игорь Додон не назвал имена тех, кто вошёл в состав блока. Он подчеркнул, что они станут известны после подачи документов на регистрацию в ЦИК, которая намечена на завтра.

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