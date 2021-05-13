Додон: Список блока ПСРМ-ПКРМ возглавит Воронин (ВИДЕО)

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Председатель Партии коммунистов, экс-президент страны Владимир Воронин возглавит список предвыборного блока ПКРМ и ПСРМ. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на частном телеканале.

– Родители, бабушки и дедушки всегда учили меня, что нужно уступать тому, кто старше и опытнее. Я считаю, что Владимир Николаевич гораздо более опытный, чем я. Да, мне 46 лет, у меня был мандат президента. У него их два, у него огромный опыт. Я считаю его лучшим президентом в современной истории страны. Мы обсуждали это, и да, Владимир Воронин возглавит список блока. Я считаю, что это правильно, – сказал Додон.

Председатель ПСРМ также отметил, что о должностях речи в переговорах не было и быть не может.

– Мы говорили только о том, что нужно сделать всё для того, чтобы спасти страну, – добавил он.

Игорь Додон не назвал имена тех, кто вошёл в состав блока. Он подчеркнул, что они станут известны после подачи документов на регистрацию в ЦИК, которая намечена на завтра.

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