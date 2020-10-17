Додон: Создание промышленных платформ обеспечит тысячи рабочих мест и достойные зарплаты

Додон: Создание промышленных платформ обеспечит тысячи рабочих мест и достойные зарплаты
В селе Шишкань Ниспоренского района Игорь Додон посетил холодильное помещение для хранения фруктов компании «Nisvinex-grup». Кандидат приветствовал сотрудников и обсудил с ними различные текущие вопросы: пенсии, систему здравоохранения, водоснабжение, восстановление дорог, меры поддержки фермеров. 

– Мы реализуем в каждом населенном пункте страны жизненно важные проекты. Хорошие инициативы нужно продолжать, – отметил он.  
В то же время Додон упомянул о создании многофункциональных промышленных платформ во всех регионах Молдовы, которые обеспечат тысячи рабочих мест и достойную заработную плату для граждан по всей стране.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md