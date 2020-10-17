Додон: Создание промышленных платформ обеспечит тысячи рабочих мест и достойные зарплаты

В селе Шишкань Ниспоренского района Игорь Додон посетил холодильное помещение для хранения фруктов компании «Nisvinex-grup». Кандидат приветствовал сотрудников и обсудил с ними различные текущие вопросы: пенсии, систему здравоохранения, водоснабжение, восстановление дорог, меры поддержки фермеров.

– Мы реализуем в каждом населенном пункте страны жизненно важные проекты. Хорошие инициативы нужно продолжать, – отметил он.

В то же время Додон упомянул о создании многофункциональных промышленных платформ во всех регионах Молдовы, которые обеспечат тысячи рабочих мест и достойную заработную плату для граждан по всей стране.

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