Додон: Создаётся впечатление, что аэропорт осознанно банкротят, чтобы потом продать по дешёвке (ВИДЕО)

Додон: Создаётся впечатление, что аэропорт осознанно банкротят, чтобы потом продать по дешёвке (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы отмечает, что ситуация с молдавской авиацией вызывает тревогу. Цены на билеты из Кишинёва растут, и наши сограждане вынуждены пользоваться аэропортами Румынии, отмечает он.

– Создаётся впечатление, что компанию Air Moldova специально обанкротили, чтобы её место заняли другие. То же самое с аэропортом – кто-то осознанно, целенаправленно хочет обанкротить и его, чтобы впоследствии продать или сдать по дешёвке близким к нынешней власти фирмам, – считает Игорь Додон. 

В руководстве страны данные заявления пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md