Додон: Создаётся впечатление, что аэропорт осознанно банкротят, чтобы потом продать по дешёвке (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы отмечает, что ситуация с молдавской авиацией вызывает тревогу. Цены на билеты из Кишинёва растут, и наши сограждане вынуждены пользоваться аэропортами Румынии, отмечает он.
– Создаётся впечатление, что компанию Air Moldova специально обанкротили, чтобы её место заняли другие. То же самое с аэропортом – кто-то осознанно, целенаправленно хочет обанкротить и его, чтобы впоследствии продать или сдать по дешёвке близким к нынешней власти фирмам, – считает Игорь Додон.
В руководстве страны данные заявления пока не прокомментировали.
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