Додон: Социалисты готовы дать решительный отпор действующей власти

Додон: Социалисты готовы дать решительный отпор действующей власти

Почётный председатель ПСРМ принял участие в сегодняшнем заседании Республиканского совета партии. Игорь Додон констатировал решимость коллег ответить на беззакония нынешней власти.

– Были едины во мнении, что действия руководства страны являются частью срежиссированной извне игры, что они направлены против граждан, ведут страну к банкротству и возможному втягиванию в военный конфликт на Украине. У ПСРМ есть опыт освобождения Молдовы от антинародных режимов, и она всегда будет рядом с гражданами. Мир и благополучие на нашей земле для социалистов всегда будет главной целью, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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