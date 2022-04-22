Додон: Социалисты готовы дать решительный отпор действующей власти

Почётный председатель ПСРМ принял участие в сегодняшнем заседании Республиканского совета партии. Игорь Додон констатировал решимость коллег ответить на беззакония нынешней власти.

– Были едины во мнении, что действия руководства страны являются частью срежиссированной извне игры, что они направлены против граждан, ведут страну к банкротству и возможному втягиванию в военный конфликт на Украине. У ПСРМ есть опыт освобождения Молдовы от антинародных режимов, и она всегда будет рядом с гражданами. Мир и благополучие на нашей земле для социалистов всегда будет главной целью, – отметил Додон на своей странице в соцсети.