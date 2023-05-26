Додон снова призвал все партии объединиться против режима Санду: Эта акция протеста должна стать началом! (ВИДЕО)

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Пятый президент страны выступил на акции протеста против отмены Дня Победы. В своём обращении он в очередной раз призвал все здоровые политические силы страны к единению.

– Я вижу сегодня здесь представителей разных политических партий. Может, нам уже хватит бодаться? Победа должна быть одна на всех. Если мы не объединимся, они пройдут катком по каждому из нас. Призываю всех объединиться и отстоять знамя Победы и День Победы. Людей, которые думают правильно, в Молдове больше. Эта акция протеста должна стать началом. Протесты должны идти по нарастающей, пока мы не уберём эту власть. А мы обязаны её убрать. Нам есть за что бороться – за Молдову, за наших детей, – сказал Игорь Додон.

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