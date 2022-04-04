Додон снова призвал Санду отказаться от геополитических заявлений и действий и помочь, наконец, гражданам и экономическим агентам

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Республика Молдова к санкциям против Российской Федерации не присоединяется, но их поддерживает. Так пятый президент страны, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон прокомментировал сделанные сегодня Майей Санду по этому поводу заявления. “Наши власти недолго продержались по отношению к России на позиции экономического нейтралитета. Всё больше фактов свидетельствуют о том, что они присоединяются к лагерю геополитических ястребов”, – констатировал он.

Додон подчеркнул: потери Молдовы от такой позиции неизбежны – рост цен на газ и электричество и по цепочке на все остальные товары, сокращение экспорта молдавской продукции на российский рынок, снижение уровня жизни населения, доходов бизнеса и бюджета. Молдова не только упускает новые экономические возможности в нынешней конъюнктуре (которыми уже воспользовались Грузия, Армения и другие страны), но и потеряет тысячи рабочих мест. Такие последствия санкционной борьбы с Российской Федерацией, добавил он, уже наблюдаются в тех странах, которые ввели против неё ограничения.

– Что фактически сказала Майя Санду на пресс-конференции 4-го апреля? Если коротко изложить её позицию, то она сводится к следующему: Республика Молдова к санкциям против Российской Федерации не присоединяется, но их поддерживает. Ясно, что такая позиция будет негативно воспринята не только российской стороной, но и странами, не поддержавшими антироссийские санкции, а также многими политическими силами тех же государств Евросоюза, которые осуждают их введение. По словам Президента РМ, основной торговый интерес Молдовы к России сводится к закупке газа. Но при этом наше правительство усиленно ищет альтернативные источники его поставки. Просто поразительная позиция в условиях, когда альтернативные поставщики газа на европейский рынок утверждают, что не смогут заместить поставки «Газпрома». Вместо того чтобы включиться в обсуждение с российской стороной проблемы контрактной цены на российский газ, которая уже составляет $1200 за 1 тыс. куб. м. (напомним, Сербия покупает его по $250), г-жа Санду ориентирует страну на поиск несуществующих альтернативных источников. Президент готовит нас к отказу от российского газа и его замещению непонятными, но в любом случае более дорогими источниками? – отметил глава МРДС.

Раскритиковал он и заявление Санду о том, что Молдова не допустит реэкспорта товаров через свою территорию.

– Во-первых, сами экспортёры из стран Европейского союза не могут экспортировать такие товары в Россию (через Молдову или другие страны) – это запрещено их властями. Поэтому президенту Молдовы нечего публично давать обещания о недопущении реэкспорта подсанкционных товаров. Во-вторых, реэкспорту же остальных товаров из европейских стран в Россию ничто не препятствует. Реэкспорт – это обычная практика торговли, широко и легально используемая в мире, в том числе в Молдове (его доля в нашем суммарном экспорте составляет более 7%). Если же Правительство РМ станет препятствовать реэкспорту в Российскую Федерацию товаров, которые не находятся под запретом ЕС, то это будет расцениваться не как «перегиб на местах», а как акт недружественного отношения Молдовы к нашему восточному партнёру со всеми вытекающими неприятными последствиями, – подчеркнул Игорь Додон.

В заключение он ещё раз призвал президента и правительство одуматься и отказаться от геополитических заявлений и действий в это сложное время.

– Надо заняться решением внутренних экономических и социальных проблем. Экономическим агентам нужно срочно помочь справиться с трудностями, иначе они обанкротятся, а наших граждан интересуют цены на энергоресурсы, товары и услуги, пенсии и зарплаты, и меньше всего то, кого и как мы сегодня будем защищать или обвинять, делая геополитические декларации, – подытожил Додон.

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