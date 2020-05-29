Додон – Слусарю: Вам напомнить, как ваши партнеры по блоку встречались с Ротшильдом в Кишиневе? (ВИДЕО)

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Возвращение Международного аэропорта Кишинева в исключительную собственность государства – стратегическая цель руководства страны. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска платформы “Президент отвечает”. Он отметил, что если компания “Avia invest” в срочном порядке недавно покрыла свою задолженность это не значит, что со стороны фирмы нет других нарушений.

– До 30 июня, например, инвестиции, которые они не сделали, кажется, 66 млн евро – это инвестиционный долг. Поэтому для нас принципиально идти дальше. Идут другие госдолги, которые могут стать поводом для несостоятельности. Поэтому это приоритетная цель для нас. На основании, господин Слусарь, и активизировались ваши потенциальные партнеры по назначению правительства, Шор и Канду. Может их спросите? Было бы хорошо всем понять, в чью игру вы играете в этой ситуации. Или вам напомнить, что ваши партнеры по блоку встречались с Ротшильдом в Кишиневе? Или как не началась процедура несостоятельности в прошлом году? В июле-августе прошлого года ее можно было начать, но вместо этого они встречались с Ротшильдом за закрытыми дверями. Помните? Мы вам напомним. Поэтому возвращение аэропорта государству остается приоритетом, – подытожил он.

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