Додон: Следующий отопительный сезон может стать для многих фатальным. Нужны срочные переговоры с Россией (ВИДЕО)

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Если прогнозы экспертов о том, что цена на газ в Европе будущей зимой может достигнуть 3000-3500 евро за тысячу кубометров, тогда тариф на голубое топливо в 35-40 леев может стать для молдавских потребителей реальностью. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” предупредил Игорь Додон. Он посоветовал властям не рассчитывать на помощь Запада, а срочно инициировать переговоры с Россией, иначе ситуация рискует оказаться поистине драматичной.

– Запад не поможет, потому что у них самих там будет полная катастрофа. Следующий отопительный сезон может оказаться фатальным, смертельным для очень многих. Многие люди просто могут замёрзнуть в следующем году. Поэтому, пока не поздно, договаривайтесь с Россией о новом контракте на поставки газа. В идеале – получить договор, как у Венгрии, но для этого нужно быть нейтральными. У Венгрии зафиксирована цена в 340 долларов на 10 лет, у Сербии 220-240 долларов. Пока не поздно, оставьте своё высокомерие, садитесь и договаривайтесь с РФ о новом контракте. Добивайтесь хотя бы 300-400 долларов, – призвал Додон.

Параллельно, отметил он, нужно разработать и внедрить очень чёткий и ясный механизм предоставления компенсаций. Если ни первое, ни второе не будет сделано, предупредил Игорь Додон, ни экономика, ни население в холодный сезон 2022-2023 не справятся.

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