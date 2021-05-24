Додон: Славянские народы столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с депутатами Парламента Республики Молдова от Партии социалистов и представителями посольств России, Украины, Беларуси и Болгарии Игорь Додон возложил цветы к памятнику Штефану чел Маре в честь Международного дня славянской письменности и культуры.

В нашей стране более 30 лет празднуется эта дата, открывающая Дни славянской письменности и культуры. В многонациональном молдавском обществе славянские народы представлены в большом количестве, они столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями, отметил председатель ПСРМ.

– Сердечно желаю участникам культурных мероприятий их успешного проведения, здоровья и радости. Пусть начинающиеся Дни славянской письменности и культуры порадуют всех нас своей яркостью и самобытностью, – добавил Игорь Додон.

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