Додон: Славянские народы столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Славянские народы столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями (ФОТО, ВИДЕО)
Вместе с депутатами Парламента Республики Молдова от Партии социалистов и представителями посольств России, Украины, Беларуси и Болгарии Игорь Додон возложил цветы к памятнику Штефану чел Маре в честь Международного дня славянской письменности и культуры. 

В нашей стране более 30 лет празднуется эта дата, открывающая Дни славянской письменности и культуры. В многонациональном молдавском обществе славянские народы представлены в большом количестве, они столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями, отметил председатель ПСРМ.
– Сердечно желаю участникам культурных мероприятий их успешного проведения, здоровья и радости. Пусть начинающиеся Дни славянской письменности и культуры порадуют всех нас своей яркостью и самобытностью, – добавил Игорь Додон. 

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