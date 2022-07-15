Додон: “Сказка” ПДС закончилась. Зимой-весной возможны досрочные парламентские и президентские выборы (ВИДЕО)

Додон: “Сказка” ПДС закончилась. Зимой-весной возможны досрочные парламентские и президентские выборы (ВИДЕО)

Игорь Додон считает, что в ближайшее время все, несмотря на политические взгляды и принадлежность, объединятся против ПДС, а досрочные парламентские и президентские выборы зимой или весной следующего года весьма реальны.

– Учитывая ситуацию в Европе, на Западе, европейцам, Байдену будет не до Майи Санду. Власть ждёт тотальный провал. При этом денег в бюджете нет, и уже в октябре-ноябре начнутся задержки по выплатам зарплат и пенсий. “Сказка” ПДС закончилась, – сказал он. 

Представители власти данные заявления пока не прокомментировали.

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