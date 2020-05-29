Додон: Ситуация в сельском хозяйстве выровнялась

Додон: Ситуация в сельском хозяйстве выровнялась

Благодаря прошедшим в последние дни дождям ситуация в области сельского хозяйства выровнялась. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова” заявил Игорь Додон. 

– Я пообщался с сотнями производителей. По первой группе, озимые, мы соберем около 40-50% урожая прошлого года. Это обеспечит нашу продовольственную безопасность. По второй группе – кукуруза, подсолнечник и так далее – на данном этапе можно прогнозировать, что у нас будет хорошая ситуация. По фруктам, думаю, будет неплохой урожай, по винограду ситуация хорошая. Сельское хозяйство нуждается в помощи, и мы будем помогать, но в целом ситуация выровнялась, благодаря этим дождям, которые сейчас проходят, – сказал он. 

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