Додон: Ситуация в сельском хозяйстве выровнялась

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Благодаря прошедшим в последние дни дождям ситуация в области сельского хозяйства выровнялась. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова” заявил Игорь Додон.

– Я пообщался с сотнями производителей. По первой группе, озимые, мы соберем около 40-50% урожая прошлого года. Это обеспечит нашу продовольственную безопасность. По второй группе – кукуруза, подсолнечник и так далее – на данном этапе можно прогнозировать, что у нас будет хорошая ситуация. По фруктам, думаю, будет неплохой урожай, по винограду ситуация хорошая. Сельское хозяйство нуждается в помощи, и мы будем помогать, но в целом ситуация выровнялась, благодаря этим дождям, которые сейчас проходят, – сказал он.

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