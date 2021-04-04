Додон: Ситуация сложная, но вместе мы справимся!

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Председатель ПСРМ накануне вернулся домой из Москвы, куда он совершил двухдневный рабочий визит. Игорь Додон достиг главной договорённости – о поставках в Республику Молдова вакцины Спутник V.

– В нашей стране очень непростая ситуация, но я обещаю: всё будет хорошо! Вместе мы справимся со всеми вызовами. Надо в это верить и работать изо всех сил для нашей Родины и нашего народа! – отметил он.

Напомним, по итогам встречи с Дмитрием Козаком Игорь Додон сообщил, что РФ безвозмездно предоставит нашей стране 180 тысяч доз вакцины – 120 тысяч для правого берега Днестра и 60 для левого. Прививка поступит уже на следующей неделе.

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