Додон: Ситуация на Украине временно спасла ПДС, но “развязка” близится. Терпение народа на исходе (ВИДЕО)

Додон: Ситуация на Украине временно спасла ПДС, но “развязка” близится. Терпение народа на исходе (ВИДЕО)

Действующая власть – самая слабая за всю историю независимости Молдовы. Ситуация на Украине временно спасла ПДС – в противном случае в марте правительство было бы отправлено в отставку, а в стране были бы назначены досрочные выборы. Об этом в рамках программы на “НТВ Молдова” говорил пятый президент РМ Игорь Додон. 

Он отметил, что руководство страны и сейчас “прикрывается” тем, что творится на Украине. Однако, согласно результатам опросов общественного мнения, рейтинг ПДС стремительно падает.

– Они не справятся ни с ценами, ни с энергетикой, ни с зарплатами. Вероятно, “развязка” будет весной-летом или осенью. Время покажет. Но терпение народа на исходе, – сказал он. 

Додон также подчеркнул, что нигде в мире цены не выросли так сильно, как в Молдове.

– Люди спрашивают: “Когда выгоним этих?”. Граждане возмущены ценами, мизерной индексацией и переживают, будет ли в Молдове мир. Три недели назад первым вопросом была ситуация в Украине. Сейчас – внутренние проблемы: цены, зарплаты, пенсии. Недовольство будет нарастать, – считает экс-глава государства. 

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