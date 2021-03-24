Додон: “Шулерские” замашки Санду с Хоганом и другими не пройдут. Идти по трупам ради мандатов для ПДС мы не позволим!

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Если завтра не будет избрано правительство Игоря Гросу, парламентское большинство может и будет настаивать на кандидатуре Владимира Головатюка. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Мы считаем, что оснований для роспуска парламента в данном случае нет. Мы будем бороться против произвола Майи Санду и КС до конца, я вам это обещаю. Проводить выборы, как хочет Санду, в таких условиях мы не позволим. Я за досрочные выборы, но после того, как “оседлаем” пандемию, как сделаем 400 тысяч вакцин минимум и чтобы миллион был в запасе. Когда всё закупим и начнём вакцинацию, тогда и будем говорить о досрочных. А если Майя Санду думает, что своими “шулерскими” замашками с Хоганом и другими смогут надавить на нас, чтобы мы пошли по трупам ради того, чтобы она взяла больше мандатов – мы этого не допустим, – подчеркнул он.

Игорь Додон также отметил, что социалисты считают незаконным решение КС о признании указа Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу на пост премьера конституционным.

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