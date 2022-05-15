Додон: Семья всегда была и остаётся высшей ценностью в молдавском обществе!

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Сегодня во всём мире отмечается Международный день семьи. Цель этого праздника, учреждённого в 1995 году, — привлечь внимание общественности, подчеркнуть важность семьи для каждого из нас, в особенности в ситуации, когда некоторые считают модель традиционной семьи устаревшей, отметил на своей странице в соцсети пятый президент Молдовы Игорь Додон.



Он подчеркнул, что в молдавском обществе семья всегда была и остаётся высшей ценностью. В семье мы узнаём, что значит любить, скучать, заботиться, сострадать. В семье мы чувствуем себя защищёнными и сильными.

– Будучи Президентом Республики Молдова, всегда поддерживал и продвигал социальные программы, нацеленные на институт семьи. По моей инициативе 2019 год был объявлен Годом семьи. Благотворительным фондом “Din suflet” при участии многих международных партнёров был реализован ряд проектов в поддержку семьи, бенефициарами которых стали сотни тысяч граждан. В их числе: проект “Родительский дом”, в рамках которого 105 многодетных и малоимущих семей из сельской местности обрели жильё; программа поддержки семей с четырьмя детьми и более; программа поддержки пар-долгожителей; программа по обеспечению учащихся школьными ранцами и т.д. Под патронатом Президента Республики Молдова в 2018 году в Кишинёве прошёл XII Всемирный конгресс семей, в котором приняли участие тысячи человек, гости из более чем 40 стран, политики высокого ранга, представители религиозных конфессий со всего мира, представители гражданского общества, академики, эксперты и многие другие. Сейчас, будучи почётным председателем ПСРМ, председателем Молдавско-Российского делового союза, продолжаю помогать семьям, которые оказались в затруднительном положении и нуждаются в поддержке. Поздравляю всех с Днём семьи и призываю оберегать своих родных и близких, дорожить ими. Пусть в ваших семьях царят любовь, понимание, уважение и счастье! – подчеркнул Додон.

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