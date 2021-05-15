Додон: Семья – самое ценное, что есть у каждого из нас. Только защитив семью, мы сможем выжить как народ

Додон: Семья – самое ценное, что есть у каждого из нас. Только защитив семью, мы сможем выжить как народ
Ежегодно 15 мая мы отмечаем Международный день семьи. По этому случаю председатель ПСРМ Игорь Додон пожелал всем счастливой семейной жизни, здоровых детей и родителей, больших достижений, мира и спокойствия. 

– В жизни каждого из нас есть много вещей, которым мы придаём большое значение. Но самое ценное из них – это наша семья, а самые важные – это люди, которых мы любим и которые делают нас счастливыми. Хотя в последние десятилетия семьи в Республике Молдова столкнулись с множеством социальных и экономических проблем, мы обязаны сделать всё возможное, чтобы передать семейные ценности будущим поколениям. Только защитив семью, мы сможем выжить как народ, как страна, – отметил он. 
Игорь Додон напомнил, что когда он занимал пост президента страны, 2019 год его указом был объявлен Годом семьи в Республике Молдова.
– Мы приложили значительные усилия для поддержки молодых, многодетных и социально незащищенных семей. Мы также предприняли много шагов для защиты детей, оставшихся без присмотра. Особое место занимало чествование супругов-долгожителей как символа мудрости, верности и уважения. В то же время в сентябре 2018 года в Кишинёве под эгидой Президента Республики Молдова прошел Всемирный конгресс семьи, в котором приняли участие около 2000 человек, приглашенных из десятков стран. В нынешнем году, по моей инициативе социалисты разработали ряд законодательных проектов по укреплению института семьи, – перечислил он. 
Председатель ПСРМ заверил, что будет и далее продвигать и поддерживать социальные программы, основной целью которых является защита и поддержка института семьи.

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