Додон: Сегодня в Кишинёв поступят 60 тысяч доз «Спутника». Я публично вакцинируюсь в понедельник-вторник (ВИДЕО)

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Сегодня в Кишинёв поступит новая партия вакцины «Спутник V», предоставленная Российской Федерацией Республике Молдова в качестве гуманитарной помощи на основании договорённости, достигнутой Игорем Додоном и Зинаидой Гречаный с Владимиром Путиным. Речь идёт о 60 тысячах доз – 40 тысячах для правого берега Днестра и 20 тысячах для левого.

– Сегодня вечером вакцина уже поступит в РМ. Знаю, что все её ждут. Кроме того, у нас есть договоренность подписать соглашение на миллион доз «Спутник V», и первые партии могут поступить в Молдову в самое ближайшее время, – рассказал председатель ПСРМ в рамках нового выпуска своего видеоблога.

Додон также отметил, что сам поставит прививку в ближайшие понедельник-вторник.

– В субботу вечером я вернусь из Москвы, в понедельник или вторник вакцинируюсь «Спутником V». Сделаю это публично, как и обещал, так как доверяю только российской вакцине, – добавил он.

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