Додон: Сегодня аграрии не пользуются заслуженным вниманием государства, а парламентское большинство отвергает инициативы в их поддержку

– С сожалением должен сказать, что сегодня аграрии не пользуются заслуженным вниманием государства, хотя на них сильно влияет рост цен на энергоресурсы, запчасти, семена, посадочный материал, средства защиты растений и т.д. Более того, нынешнее правительство отвергает инициативы парламентской оппозиции по поддержке отрасли, в том числе выделение 51 млн леев пострадавшим от погодных условий фермерам. При этом закон, принятый в свое время по моей президентской инициативе и предусматривающий обязательное наличие на полках торговых сетей 50% местного продукта, не исполняется, – подчеркнул Додон.