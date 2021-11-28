Додон: Сегодня аграрии не пользуются заслуженным вниманием государства, а парламентское большинство отвергает инициативы в их поддержку

Игорь Додон поздравил работников сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Председатель ПСРМ выразил благодарность за упорный каждодневный труд и стойкость, которые они проявляют в своей работе, несмотря на сложную ситуацию в стране и неблагоприятные погодные условия. На протяжении веков сельское хозяйство было основным занятием молдаван, во многом определявшим благосостояние нашего народа, отметил он.
– С сожалением должен сказать, что сегодня аграрии не пользуются заслуженным вниманием государства, хотя на них сильно влияет рост цен на энергоресурсы, запчасти, семена, посадочный материал, средства защиты растений и т.д. Более того, нынешнее правительство отвергает инициативы парламентской оппозиции по поддержке отрасли, в том числе выделение 51 млн леев пострадавшим от погодных условий фермерам. При этом закон, принятый в свое время по моей президентской инициативе и предусматривающий обязательное наличие на полках торговых сетей 50% местного продукта, не исполняется, – подчеркнул Додон.
Председатель ПСРМ добавил, что сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, и заверил фермеров в том, что социалисты продолжат действовать в поддержку аграрной отрасли на благо наших людей и страны.
– Вновь выражая признательность и уважение, желаю вам здоровья, личных и профессиональных достижений, благополучия и изобилия в доме! – подытожил он.
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