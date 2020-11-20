Додон: Сделаю всё, чтобы стратегическое партнёрство и хороший диалог с Россией были продолжены (ВИДЕО)

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Игорь Додон надеется, что Российская Федерация проявит мудрость, как это было не раз за последние 4 года как минимум, и будет и дальше помогать молдавскому народу. Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, добавив, что он лично сделает для этого всё возможное.

Додон напомнил, как ему удалось убедить российских партнеров не вводить ограничения на поставки товаров в РФ, когда в нашей стране объявили персоной нон грата тогдашнего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

– Тогда мы сохранили экспорт фруктов, овощей, вина и т.д. Потому что в 2014-2015 годах, после недальновидной политики правительства Альянса “За европейскую интеграцию”, у нас замерзли яблоки на севере страны на деревьях. После того, как я договорился и мы открыли рынок, даже во времена правительства Плахотнюка мы это удержали, – отметил он.

Президент рассказал, что очень многие сельхозпроизводители спрашивают у него, удастся ли ему договориться с Владимиром Путиным о том, чтобы российский рынок и далее был открыт для нашей страны.

– Это еще один из вопросов, который я буду обсуждать в конце следующего месяца. У нас будет еще до окончания моего мандата общение в формате лидеров стран СНГ – 21 декабря, если я не ошибаюсь. Сегодня мне сказали, что я буду участвовать. 11 или 12 декабря будет заседание руководителей стран ЕАЭС, поэтому у нас еще будет возможность общения с нашими партнерами. Но я сделаю всё возможное для того, чтобы мы попытались сохранить эту возможность, потому что, если нет, тогда у нас будут очень серьезные проблемы, – добавил он.

Додон также отметил, что очень надеется, что вне зависимости от заявлений Майи Санду и других, удастся сохранить нынешнее правительство, нацеленное на стратегическое партнерство и с Западом, и с Востоком.

– Это позволит нам продолжить хороший диалог с РФ. Я в качестве лидера крупнейшей партии, у которой самое большое представительство и в парламенте (спикер), руководство в Кишиневе и в Гагаузии, нашего представителя мы делегировали и в правительство – думаю, что мы сможем убедить наших российских партнеров, что вне зависимости от того, какие политические заявления делает президент страны, в парламентской республике всё-таки контроль над ситуацией в руках правительства и парламента, – сказал он.

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